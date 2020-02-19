Экономика
ТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
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Футбол
«Барселона» заплатит 20 млн евро за форварда «Леганеса»
Каталонский клуб заплатит за услуги нападающего 20 миллионов евро. Такая сумма прописана как отступные в контракте игрока с «Леганесом».
Здоровье
В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом
В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
Энергетика
Главы «Газпрома» и OMV провели переговоры
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле провели встречу в Москве.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Музыка
Игорь Крутой рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в Роттердам.
Биатлон
Биатлонистка Резцова может сменить гражданство
Политика
Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal
США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания Wall Street Journal из-за их статьи о коронавирусе, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Авто
На тестах замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway
На тестах был замечен обновленный автомобиль Dacia Sandero Stepway.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Общество
В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал.
Политика
В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
Армия и оружие
ВМС США планируют создать крейсер нового поколения
Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Общество
CFTC отказалась признавать криптовалюту Telegram ценной бумагой
Криптовалюта Telegram является биржевым товаром, заявили в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо
Кино
Составлен список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
Автоспорт
Red Bull и Mercedes сильнее всех. Эксперт о поведении машин на тестах
Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Марк Хьюз, присутствующий в Барселоне на зимних тестах Формулы 1, поделился наблюдениями о поведении новых машин в связке второго и третьего поворотов автодрома.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Игры
GTA IV вернут в Steam 19 марта в виде полного издания
Вес полной GTA IV составит 22 Гб, а для тех у кого игра уже есть, придётся загрузить 6 Гб.
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $58
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% - до $58,05 за баррель.
Политика
Заседание Совета Безопасности ООН было посвящено ситуации на Украине
Встреча была посвящена ситуации на Украине.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Кадыровым
В своем Instagram спортсмен опубликовал видео, сказав, что идет на спарринг с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Культура