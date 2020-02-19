Экономика
ТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
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Происшествия
В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100
Самолёт Sukhoi Superjet-100 совершил экстренную посадку в аэропорту «Внуково».
Политика
Лавров: Москва не выдвигала Анкаре новых требований по Идлибу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва на встрече с турецкой делегацией призвала выполнять положения имеющегося договора.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Происшествия
Главврача Боткинской больницы уволили после побега пациентов из-под карантина
Главный врач Городской клинической больницы имени Боткина Алексей Яковлев уволен с должности после побега четырех пациентов из-под двухнедельного карантина.
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Кино
Колин Фаррелл снова снимется у режиссёра «Залечь на дно в Брюгге»
Ирландские актёры Брендан Глисон и Колин Фаррелл снова объединят усилия с режиссёром Мартином Макдонахом, у которого они сыграли в фильме «Залечь на дно в Брюгге».
Общество
Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Футбол
Кокорин забил первый гол за «Сочи» через 6 минут после дебюта
Футбол
Венгер предложил изменить правило определения офсайда
Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
Политика
Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Происшествия
Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии
Центральный районный суд Читы приговорил к 14 годам колонии особого режима 38-летнего жителя Забайкальского края Цырен-Доржи Цыренжапова, который в начале октября 2019 года убил 18-летнюю девушку и расчленил ее тело, сообщается на сайте СУСК по региону.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Происшествия
Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей
Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки
Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
Политика
Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Политика
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками
11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Общество
ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона
Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Общество
Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество
Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Армия и оружие