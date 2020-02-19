Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Политика Песков прокомментировал отставку Суркова Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Футбол Венгер предложил изменить правило определения офсайда Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.

Политика Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Политика Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев» Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.

Происшествия Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии Центральный районный суд Читы приговорил к 14 годам колонии особого режима 38-летнего жителя Забайкальского края Цырен-Доржи Цыренжапова, который в начале октября 2019 года убил 18-летнюю девушку и расчленил ее тело, сообщается на сайте СУСК по региону.

Армия и оружие ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.

Политика Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками 11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.

Общество ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.

Общество Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.