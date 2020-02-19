Экономика

ТАССТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
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«Роснефть» увеличила прибыль в 2019 году на 29 процентов

Вести.Ru05:17

Чистая прибыль «Роснефти» выросла за год на 29%

РБК03:34

«Роснефть» получила рекордные 805 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году

Фонтанка.Ру04:21

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

ТАСС04:01

«Роснефть» нарастила чистую прибыль на 29% за год

News.ru04:33

Чистая прибыль «Роснефти» выросла в 2019 году на 29%

Rambler News Service02:39

Чистая прибыль «Роснефти» за 2019 год выросла на 29%

Finam.Ru02:38
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Происшествия

В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

Самолёт Sukhoi Superjet-100 совершил экстренную посадку в аэропорту «Внуково».
REGNUM вчера в 13:43
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Лавров: Москва не выдвигала Анкаре новых требований по Идлибу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва на встрече с турецкой делегацией призвала выполнять положения имеющегося договора.
ПолитРоссия 05:02
Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

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Песков прокомментировал отставку Суркова

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Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru вчера в 08:34
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Колин Фаррелл снова снимется у режиссёра «Залечь на дно в Брюгге»

Ирландские актёры Брендан Глисон и Колин Фаррелл снова объединят усилия с режиссёром Мартином Макдонахом, у которого они сыграли в фильме «Залечь на дно в Брюгге».
News.ru 03:35
Общество

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Коммерсантъ вчера в 17:53
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Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

РИА Новости вчера в 01:26
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Кокорин забил первый гол за «Сочи» через 6 минут после дебюта

ODDS.ru 17 февраля в 10:17
Футбол

Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
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Песков рассказал о реакции на решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Решение Гаагского суда, согласно которому Россия должна выплатить $50 млрд бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, в настоящий момент изучается Министерством юстиции РФ, сообщил 19 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Происшествия

Убийца-расчленитель 18-летней девушки в Чите получил 14 лет колонии

Центральный районный суд Читы приговорил к 14 годам колонии особого режима 38-летнего жителя Забайкальского края Цырен-Доржи Цыренжапова, который в начале октября 2019 года убил 18-летнюю девушку и расчленил ее тело, сообщается на сайте СУСК по региону.
РИА Новости 04:07
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru вчера в 10:56
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Происшествия

Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа.
RT на русском 03:24
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки

Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
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Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

РИА Новости 03:42
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Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками

11 февраля в МИД России заявили, что ни одно из положений комплекса мер по выполнению Минских соглашений не было выполнено украинской стороной полностью.
Известия вчера в 17:48
Общество

ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:14
Общество

Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество

Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Деловое.ТВ вчера в 09:39
Политика

Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
РИА Новости 05:15
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Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Российская газета 05:01
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия вчера в 03:17
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