Экономика
ТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
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«Роснефть» планирует увеличить капзатраты в 2020 году до 1 трлн рублей
Rambler News Serviceвчера в 08:42
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Авто
Показали обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
Армия и оружие
Армия Сирии отразила нападение боевиков в провинции Алеппо
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Происшествия
Девять человек стали жертвами стрельбы в немецком Ханау
Неизвестный с огнестрельным оружием напал на две кальянные немецкого Ханау, а позже продолжил стрельбу на улицах города.
Здоровье
В кузбасских школах продлили карантин
Напомним, частично закрываться на карантин школы региона начали ещё в начале февраля, с 10 февраля полностью перешли на дистанционное обучение школьники Кемерова, Белова, Мысков и Краснобродского, с 13 февраля к ним присоединились школьники Новокузнецка.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Происшествия
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Шоу-бизнес
С Аль Пачино расстались из-за 39-летней разницы в возрасте
Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с 79-летним Аль Пачино из-за разницы в возрасте.
Шоу-бизнес
Супруга Диброва сообщила о его состоянии после микроинсульта
Полина сообщила о том, как чувствует себя ее супруг после госпитализации в своем аккаунте Instagram.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Политика
Путин рассказал об обсуждении с Медведевым отставки его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Авто
LADA Granta получила более мощный двигатель
Тольяттинская компания "Супер-Авто", которая является дочерним предприятием АВТОВАЗа, начала приема заказов на автомобили семейства LADA Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объемом 1,8 литра.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Футбол
Дмитрий Тарасов переходит в «Рубин»
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Здоровье
В Иране от коронавируса умерли два человека
Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Общество
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах
Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
Происшествия
Гендиректора «Титановой долины» арестовали по обвинению во взятке
Политика
Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
Шоу-бизнес
Сын Екатерины Семеновой перенес инсульт
Сын певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин перенес инсульт. Об этом «360» сообщил собеседник в экстренных службах.