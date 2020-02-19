Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Общество В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы 17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.

Спорт Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Политика Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.

Общество Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.

Фигурное катание Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.

Здоровье В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.

Происшествия На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».

Политика Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания Wall Street Journal из-за их статьи о коронавирусе, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.