Экономика
ТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Общество
В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Музыка
Игорь Крутой рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в Роттердам.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Общество
В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса
Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Здоровье
В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом
В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Политика
Помпео осудил выдворение Китаем трех журналистов Wall Street Journal
США осуждают выдворение Китаем трех журналистов американского издания Wall Street Journal из-за их статьи о коронавирусе, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.