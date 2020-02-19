Экономика

ТАССТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Коммерсантъвчера в 07:07

«Роснефть» получила рекордные 805 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году

Фонтанка.Рувчера в 04:21

Финансовые результаты «Роснефти» превзошли ожидания

Полит.рувчера в 05:40

Как увеличатся дивиденды «Роснефти» из-за роста прибыли компании

РБКвчера в 06:03

«Роснефть» планирует увеличить капзатраты в 2020 году до 1 трлн рублей

Rambler News Serviceвчера в 08:42

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

ТАССвчера в 04:01

«Роснефть» обновила по итогам 2019 года рекорд чистой прибыли

Ведомостивчера в 03:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Политика

В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны

Парламент Эстонии принял заявление "Об исторической памяти и фальсификации истории", которое осуждает позицию России по истории Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 07:58
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Происшествия

Суд смягчил наказание Александру Руденко, по чьей вине в ДТП погибли три человека

ПолитСиб.Ру вчера в 22:31
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости вчера в 11:11
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома

Человек, который предположительно устроил стрельбу в немецком городе Ханау, найден мертвым у себя дома.
Известия вчера в 23:26
Футбол

Защитник «Крузейро» Кака Жуниор не перейдет в ЦСКА

ODDS.ru вчера в 13:47
Армия и оружие

Убойная «плетка»: почему Россия не спешит списывать винтовку Драгунова

РИА Новости 00:00
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru 18 февраля в 07:19
Политика

Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования

Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
REGNUM 00:11
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Здоровье

Кардиолог назвал нетипичные признаки сердечного приступа

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов сообщил, что сердечный приступ может долго развиваться, предупреждая о себе необычными признаками.
MedikForum.ru вчера в 13:37
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

По данным директора Департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился, пишет ТАСС.
Инфорос вчера в 01:48
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов

Финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лейпцига» в первой игре 1\8 финала первого по значимости европейского турнира.
Vprognoze.ru вчера в 21:33
Политика

Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом

Существует реальная опасного того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
REGNUM вчера в 21:38
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Общество

В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
RuNews24.ru 18 февраля в 07:54
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира.
Газета.Ru вчера в 12:15
Общество

Родителей тяжелобольной девочки вызвали на допрос из-за сбора средств

Следственный комитет вызвал на допрос родителей Ани Новожиловой, девочки страдающей редким генетическим заболеванием.
Readovka.ru вчера в 11:15
Экономика

Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших "дочек" Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании "Пери" (" дочка" немецкой PERI Group), "Воздухотехника" и "ЭЗОИС-Юг".
РБК вчера в 00:00
Происшествия

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 16:56
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна в порту Триполи

РЕН ТВ 18 февраля в 07:51
Политика

Охрана не пустила Порошенко на выступление Зеленского в Мюнхене

По словам бывшего парламентария, Петру Порошенко преградили проход в зал, где в тот момент выступал действующий глава Украины Владимир Зеленский.
Городовой 17 февраля в 06:37
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс вчера в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное