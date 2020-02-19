Экономика

ТАССТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
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Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

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По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
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В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

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Компания Apple может презентовать бюджетный iPhone SE 2 уже 31 марта 2020 года.
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