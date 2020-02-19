Экономика
ТАССЧистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
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Авто
Похоже на Ватикан. Автожурналисты рассказали о правилах для владельцев Ferrari
Издание Autoevolution решило приоткрыть завесу над тем, каково это – владеть Ferrari, особенно редкими.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Киберспорт
Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера
Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Общество
Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии.
Происшествия
Сбежавшая из карантина Рыбакова не пришла на суд в Петербурге
Невский районный суд решил рассмотреть иск главного государственного санитарного врача Петербурга, просящего поместить Анну Рыбакову под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, в ее отсутствие и в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки
Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Гаджеты
Компания LG представила одновременно три новых смартфона
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Здоровье
Будущее детей оказалось под вопросом
Здоровье и будущее каждого ребенка и подростка в мире подвергается непосредственной угрозе от ухудшения экологии, изменения климата, массовых миграций населения, конфликтов, неравенства и корыстного маркетинга, который навязывает детям фастфуд, сладкие напитки, алкоголь и табачные изделия.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Общество
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Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Экономика
Власти Италии обещают гражданам рост реальных доходов на 2,2%
В 2020 году реальные доходы граждан Италии вырастут в среднем на 2,2%, с таким прогнозом выступили в среду, 19 февраля, в министерстве экономики и финансов.
Кино
Седьмой сезон сериала «Сватов» станет последним
В интервью интернет-порталу Privet-Rostov Андрей Яковлев рассказал о том, что седьмой сезон «Сватов», который начали снимать в январе 2020 года, станет заключительным.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Общество
Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Экономика
«Энел Россия» снизит дивиденды после продажи Рефтинской ГРЭС
«Энел Россия» снизит дивиденды после продажи Рефтинской ГРЭС «Энел Россия» пересмотрела стратегию после продажи своего ключевого актива — угольной Рефтинской ГРЭС.
Киберспорт
Похоже, Mount & Blade II появится в раннем доступе 31 марта
Создатели Mount & Blade II: Bannerlord из TaleWorlds, похоже, на правах эксклюзива рассказали журналистам PC Gamer дату выхода проекта в ранний доступ — 31 марта.
Футбол
«Динамо» объявило об аренде Кардозу в «Тамбов»
Полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу продолжит карьеру в «Тамбове», как и ожидалось. Москвичи отдали игрока в аренду.