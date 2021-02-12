Некоторые пользователи пишут, что теперь стало понятно, почему береговые комплексы РФ и истребители наносили имитационные удары именно по судну-заправщику, так как военный корабль больше похож на мишень на флотских учениях.
Администрация президента США Джо Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн.
Меры были введены в 2018 году в качестве ответных на украинские санкции — тогда Москвой были приняты ограничения против предприятий, взаимодействующих с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Что касается цены на Stinger с турбодвигателем объемом 2,0 литра и мощностью 197 лошадиных сил, работающей 8-ступенчатой автоматической КПП и задним приводом, то она начинается от 2 409 900 рублей, то есть подорожание после рестайлинга составило около 100 тысяч рублей.