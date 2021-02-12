Обновленный KIA Stinger 2021 подорожал в России до 2 409 000 рублей

Что касается цены на Stinger с турбодвигателем объемом 2,0 литра и мощностью 197 лошадиных сил, работающей 8-ступенчатой автоматической КПП и задним приводом, то она начинается от 2 409 900 рублей, то есть подорожание после рестайлинга составило около 100 тысяч рублей.