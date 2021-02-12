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АК&М

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2020 году сократилась на 79.1%

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2020 году сократилась на 79.1% до 147 млрд руб. Об этом свидетельствует отчетность компании.В источнике
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Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Роснефти с целью 578 руб

Финмаркет11:25

Чистая прибыль «Роснефти» в 2020 году упала почти на 80%

Коммерсантъ07:39

Чистая прибыль «Роснефти» уменьшилась на 79% за 2020 год

Finam.Ru06:06

Котировки «Роснефти» пошли вверх после выхода сильного финотчета

Интерфакс06:58

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2020 году достигла 147 млрд руб

ТАСС07:27

«Роснефть» получила рекордную прибыль вопреки пандемии

Полит.ру07:31

«Роснефть» отчиталась о прибыли по МСФО за 2020 год

ПРАЙМ06:37
Интересное

Поврежденный коррозией заправщик Laramie ВМС США покинул Черное море

Некоторые пользователи пишут, что теперь стало понятно, почему береговые комплексы РФ и истребители наносили имитационные удары именно по судну-заправщику, так как военный корабль больше похож на мишень на флотских учениях.
RuNews24.ru9 февраля в 23:11

Администрация Байдена начала процесс закрытия тюрьмы Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена начала процесс по пересмотру политики о будущем тюрьмы в заливе Гуантанамо с целью закрыть учреждение, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Эмили Хорн.
РИА Новости12:14

Россия расширила список попавших под санкции украинских компаний

Меры были введены в 2018 году в качестве ответных на украинские санкции — тогда Москвой были приняты ограничения против предприятий, взаимодействующих с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Известия14:30

Обновленный KIA Stinger 2021 подорожал в России до 2 409 000 рублей

Что касается цены на Stinger с турбодвигателем объемом 2,0 литра и мощностью 197 лошадиных сил, работающей 8-ступенчатой автоматической КПП и задним приводом, то она начинается от 2 409 900 рублей, то есть подорожание после рестайлинга составило около 100 тысяч рублей.
Про Кроссоверывчера в 00:13