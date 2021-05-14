«Роснефть» в 1 квартале 2021 года зафиксировала чистую прибыль
Финансовый долг снизился на 2,9 млрд долларов. За 1 квартал 2021 года капитальные затраты в целом по компании составили 225 млрд рублей, что на уровне 4 квартала 2020 года и выше на 22% по отношению к 1 кварталу 2020 году.В источнике
Подробнее о событии
«Роснефть» будет стремиться к росту доходов акционеров по мере восстановления прибыли
Интерфаксвчера в 04:17
«Выше, чем у мировых мейджоров»: «Роснефть» опубликовала отчет о работе в первом квартале 2021 года
Комсомольская правдавчера в 05:30