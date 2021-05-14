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«Роснефть» в 1 квартале 2021 года зафиксировала чистую прибыль

Финансовый долг снизился на 2,9 млрд долларов. За 1 квартал 2021 года капитальные затраты в целом по компании составили 225 млрд рублей, что на уровне 4 квартала 2020 года и выше на 22% по отношению к 1 кварталу 2020 году.В источнике

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