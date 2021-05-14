Брат Хабиба вмешался в конфликт с Хамзатом Чимаевым

Неожиданный конфликт Хамзата Чимаева с семейством Нурмагомедовых стал стремительно набирать обороты после того, как чеченский боец лично подтвердил, что его фраза «мы и его порвем, если он захочет», была адресована экс-чемпиону UFC в легком весе.