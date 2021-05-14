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Чистая прибыль «Роснефти» в первом квартале составила 149 млрд рублей

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2021 года составила 149 млрд рублей против убытка в 156 млрд рублей годом ранее, следует из пресс-релиза компании.В источнике

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Чистая прибыль «Роснефти» достигла 149 миллиардов рублей в 1 квартале 2021 года

Lenta.ruвчера в 07:51

«Роснефть» подросла на нефтяных ценах

Коммерсантъвчера в 06:53

Чистая прибыль «Роснефти» в первом квартале составила 149 млрд рублей

ТАССвчера в 03:05

«Роснефть» сократила прибыль акционеров на 54% — до ₽149 млрд

РБКвчера в 04:50

«Роснефть» отчиталась о прибыли в первом квартале

ПРАЙМвчера в 03:24

«Выше, чем у мировых мейджоров»: «Роснефть» опубликовала отчет о работе в первом квартале 2021 года

Комсомольская правдавчера в 05:30

Доход акционеров «Роснефти» повысится по мере восстановления прибыли компании - Сечин

Finam.Ruвчера в 03:32
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