Чистая прибыль «Роснефти» в первом квартале составила 149 млрд рублей
Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2021 года составила 149 млрд рублей против убытка в 156 млрд рублей годом ранее, следует из пресс-релиза компании.В источнике
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Чистая прибыль «Роснефти» достигла 149 миллиардов рублей в 1 квартале 2021 года
Lenta.ruвчера в 07:51
«Выше, чем у мировых мейджоров»: «Роснефть» опубликовала отчет о работе в первом квартале 2021 года
Комсомольская правдавчера в 05:30