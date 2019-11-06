Экономика
Комсомольская правдаЧистая прибыль «Роснефти» выросла на 20 процентов
С начала года EBITDA (прибыль компании до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) увеличилась на 1,5% в рублевом выражении по сравнению с показателем прошлого года - до 1 617 млрд рублей, и на 7,6% в третьем квартале - до 554 млрд рублей.
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30 сентября акционеры компании одобрили выплату рекордных промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 г.
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