Экономика

РБКРБКЧистая прибыль «Роснефти» выросла за год на 29%

В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, составила 158 млрд руб, что почти на 30% ниже результата, достигнутого в октябре—декабре 2018 года (225 млрд руб.).
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Коммерсантъ07:07

Как увеличатся дивиденды «Роснефти» из-за роста прибыли компании

РБК06:03

Роснефть 19 февраля отчитается о результатах по МСФО за 2019 год

АК&Мвчера в 06:21

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

ТАСС04:01

«Роснефть» обновила по итогам 2019 года рекорд чистой прибыли

Ведомости03:16

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2019 году увеличилась на 29%

Финмаркет03:14

«Роснефть» получила рекордные 805 млрд рублей чистой прибыли в 2019 году

Фонтанка.Ру04:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Происшествия

Гендиректор «Титановой долины» арестован на два месяца

BFM.ru 08:19
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн вчера в 11:04
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Гаджеты

Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U

3DNews вчера в 22:24
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Экономика

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Известия вчера в 19:21
Шоу-бизнес

На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной

Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Woman.ru вчера в 02:31
Общество

Журналист «Новой газеты» обратилась в СК из-за угроз и нападения

Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном, сказано в опубликованном на сайте издания обращении главного редактора Дмитрия Муратова.
Аргументы и Факты 05:47
Наука

Клэр Раскин, Cambridge Network — о научном парке, патентах и ценах на фарму

Клэр Раскин — директор британской организации Cambridge Network.
Хайтек 17 февраля в 09:40
Происшествия

Сбежавшая из-под карантина вторая петербурженка не явилась в суд

В Петербурге на судебное заседание Невского районного суда не явилась Анна Рыбакова - вторая обитательница Боткинской больницы, сбежавшая из стационара, где она находилась на карантине по коронавирусу.
Российская газета 08:28
Общество

Всем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

В озвученном решении оперативного штаба говориться, что временно приостанавливается пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу, направляющихся в Россию по работе, в частных, учебных и туристических целях начиная с 0:00 местного времени 20 февраля 2020 года.
MOS.news вчера в 23:52
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Газета.Ru 06:00
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
REGNUM вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на критику откровенной фотографией в душе

Актриса очень часто размещает свои фотографии в соцсети. На этот раз Асмус выложила снимок, который, по всей видимости, был сделан в душе.
RuNews24.ru 04:21
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Политика

Песков прокомментировал отставку Суркова

Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
RT на русском 04:59
Кино

Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

Культуромания вчера в 06:36
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково

Самолёт Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково в связи со срабатыванием датчика неисправности стойки шасси.
RT на русском вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров

Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
ФАН вчера в 17:27
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Известия вчера в 21:19
Футбол

Доходы клубов Бундеслиги в прошлом сезоне составили 4 млрд евро

Сообщается, что по итогам прошлого розыгрыша Бундеслиги доходы клубов впервые превысили 4 млрд евро, а именно 4,02 млрд.
Soccer.ru 08:34
Происшествия

Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков

Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Российская газета 06:45
Шоу-бизнес

Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

Kleo.ru вчера в 03:53
Авто

Тест-драйв Skoda Karoq для России: первые впечатления

Karoq уже больше года продается в Европе, и машина российской сборки визуально ничем не отличается от европейской.
AutoNews 07:39
Гаджеты

Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором

Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
3DNews 01:47
Фигурное катание

Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки

Директор центра реабилитации первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.
RT на русском 06:53
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное