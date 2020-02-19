Экономика
РБКЧистая прибыль «Роснефти» выросла за год на 29%
В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, составила 158 млрд руб, что почти на 30% ниже результата, достигнутого в октябре—декабре 2018 года (225 млрд руб.).
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Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Гаджеты
Новые неттопы GIGABYTE Brix используют процессоры Intel Comet Lake-U
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Шоу-бизнес
На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной
Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Общество
Журналист «Новой газеты» обратилась в СК из-за угроз и нападения
Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном, сказано в опубликованном на сайте издания обращении главного редактора Дмитрия Муратова.
Наука
Клэр Раскин, Cambridge Network — о научном парке, патентах и ценах на фарму
Клэр Раскин — директор британской организации Cambridge Network.
Происшествия
Сбежавшая из-под карантина вторая петербурженка не явилась в суд
В Петербурге на судебное заседание Невского районного суда не явилась Анна Рыбакова - вторая обитательница Боткинской больницы, сбежавшая из стационара, где она находилась на карантине по коронавирусу.
Общество
Всем гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса
В озвученном решении оперативного штаба говориться, что временно приостанавливается пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу, направляющихся в Россию по работе, в частных, учебных и туристических целях начиная с 0:00 местного времени 20 февраля 2020 года.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Общество
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Возможная военная операция Турции против сирийской армии - один из худших сценариев развития событий, продолжил представитель президента, если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на критику откровенной фотографией в душе
Актриса очень часто размещает свои фотографии в соцсети. На этот раз Асмус выложила снимок, который, по всей видимости, был сделан в душе.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков прокомментировал отставку Суркова
Владислав Сурков был освобождён от должности помощника президента России по собственному желанию.
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Самолёт Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково в связи со срабатыванием датчика неисправности стойки шасси.
Шоу-бизнес
Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале про вампиров
Российская актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж для съемок в сериале Антона Маслова «Вампиры средней полосы».
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Футбол
Доходы клубов Бундеслиги в прошлом сезоне составили 4 млрд евро
Сообщается, что по итогам прошлого розыгрыша Бундеслиги доходы клубов впервые превысили 4 млрд евро, а именно 4,02 млрд.
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Шоу-бизнес
Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет
Авто
Тест-драйв Skoda Karoq для России: первые впечатления
Karoq уже больше года продается в Европе, и машина российской сборки визуально ничем не отличается от европейской.
Гаджеты
Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором
Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
Фигурное катание
Врач Сотниковой рассказал о диагнозе фигуристки
Директор центра реабилитации первого МГМУ имени Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой, к которому обращалась олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе фигуристки.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".