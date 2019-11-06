Экономика

РосбалтРосбалтСтало известно, как сильно увеличился чистый долг «Роснефти»

Добавим, что, согласно отчетности компании, чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти» (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), составила в январе—сентябре 2019 года 550 млрд рублей, а выручка — 6 трлн 452 млрд рублей.
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Игорь Сечин
30 сентября акционеры компании одобрили выплату рекордных промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 г.
— Игорь СечинВести.Финанс 08:10

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