Экономика
РосбалтСтало известно, как сильно увеличился чистый долг «Роснефти»
Добавим, что, согласно отчетности компании, чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти» (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), составила в январе—сентябре 2019 года 550 млрд рублей, а выручка — 6 трлн 452 млрд рублей.
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30 сентября акционеры компании одобрили выплату рекордных промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 г.
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
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Экс-король Малайзии отказался признавать сына Оксаны Воеводиной своим
Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи.
Газета.Ru вчера в 13:01
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Электрический Ford Mustang Lithium удивил «механикой»
Интересно, что роль трансмиссии играет не одно - или двухступенчатый редуктор, а шестискоростная "механика" Getrag MT 82, модифицированная тюнинг-фирмой Calimer Transmissions.
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Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
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Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Настя Каменских опубликовала фото «красивой и веселой» тещи Потапа
Поклонники Насти Каменских вслед за артисткой начали поздравлять ее родительницу с днем рождения, а также отметили, что теща Потапа выглядит просто прекрасно.
Дни24 05:26
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Политика
Бывший глава МИД Украины в ярости швырнул документы в Лаврова
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что однажды на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поступил не очень дипломатично в отношении коллеги.
Московский Комсомолец 07:39
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Политика
Путин раскрыл задачи уникального оружия России
Президент России Владимир Путин заявил, что задачей нового российского оружия является гарантия безопасности страны в свете нарастающих для России угроз, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:48
Политика
Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России
Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.
RT на русском 08:26
Экономика
Госдума обсудит ограничение предельного займа в ломбардах
Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность ломбардов в России, в частности, ограничивающий размер максимального займа.
ТАСС вчера в 16:03
Авто
Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке
По словам специалистов, рейтинг составлен после анализа состояния подержанных автомобилей, которые выпустили с 2005 по 2014 годы и владельцы которых передвигаются по крупным российским городам, сообщают «Новые автомобили».
МедиаПоток 03 ноября в 09:38
Наука
Ученые: Ночник может привести к развитию смертельных заболеваний
Японские ученые провели исследование и установили, что включенный ночью ночник может нести организму человеку серьезную угрозу.
Дни24 04 ноября в 13:19
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Происшествия
Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск
Правоохранительные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга.
Газета.Ru 06:07
Общество
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Упрощёнка 07:23
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
RT на русском 03:50
Происшествия
В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Следствием установлено, что 24 мая подозреваемый убил 16-летнюю школьницу на берегу реки Белой в Майкопе.
Кубань 24 05:36
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар вчера в 04:08
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
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