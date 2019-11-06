Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЧистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев выросла на четверть

В III квартале чистая прибыль компании выросла в 1,6 раза и составила 225 млрд руб. Выручка сократилась в III квартале на 2% и составила 2,24 трлн руб.
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Игорь Сечин
30 сентября акционеры компании одобрили выплату рекордных промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. С учетом сильных финансовых результатов за 3 кв. и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 г.
— Игорь СечинFinam.Ru 02:08

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