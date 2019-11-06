Экономика
Rambler News ServiceЧистая прибыль «Роснефти» за девять месяцев выросла на четверть
В III квартале чистая прибыль компании выросла в 1,6 раза и составила 225 млрд руб. Выручка сократилась в III квартале на 2% и составила 2,24 трлн руб.
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30 сентября акционеры компании одобрили выплату рекордных промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб. С учетом сильных финансовых результатов за 3 кв. и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 г.
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Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
В Челябинской области организована проверка после выявления беременности у трех воспитанниц детского дома.
Российская газета 06:27
Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
Футбол
Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого
Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Общество
Помощник «Алиса» заговорила по-турецки
Турецкий язык стал первым иностранным языком для помощника, до этого «Алиса» поддерживала только русский язык.
Город+ 06:00
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Политика
Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире
Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Единоборства
Отец Нурмагомедова допустил бой сына с боксером Мейвезером
Российская газета 06:24
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Экономика
Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»
Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
РИА Новости 05:11
Кино
Студия Хидео Кодзимы займется созданием фильмов
Хидео Кодзима уже давно рассказывал о том, что он хочет когда-нибудь снять собственный фильм, а в недавнем 26-минутном репортаже BBC Newsbeat о Death Stranding разработчик прямо заявил, что его студия займется созданием фильмов.
Gmbox.ru вчера в 02:11
Авто
Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей
На мировой рынок Toyota Raize выйдет в 2020 году. В Японии он стоит 1,6 млн. иен, что примерно составляет 1 000 000 рублей.
AvtoVolgograda.ru 03:09
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В.А. Малышева.
REGNUM 07:48
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Происшествия
В ГИБДД назвали самые аварийные районы в Москве
Район Выхино-Жулебино признан самым аварийно опасным районом Москвы, сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.
РИА Новости 02:18
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Здоровье
Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе
Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 вчера в 23:26
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Футбол
Мелкадзе рассказал о своей реакции на критику
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес
Дочь Гузеевой о предстоящей операции: «Опухоль вернулась»
Девушке предстоит серьезная операция. Об этом стало известно из личного микроблога Ольги, где она опубликовала несколько постов.
7Дней.ру 06:30
Спорт
Зеппельт: Россия ответила не на все вопросы WADA
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что Россия не ответила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на все вопросы, касающиеся предполагаемых несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости вчера в 09:58
Политика
Путин и Токаев встретятся в Омске
В рамках форума в Омске запланирована встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
РИА СуперОмск вчера в 07:18
Армия и оружие
Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием
МР7.ру 04 ноября в 12:14
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru 03 ноября в 15:54