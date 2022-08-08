Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил во время встречи президенту РФ Владимиру Путину шоколад "Алёшка" и рассказал историю мальчика, который бегает к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине.
Артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков, сообщили в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса РФ и Украины, но делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который, согласовав подписание Харьковских соглашений, способствовал Российской Федерации в оккупации АР Крым», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.