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Чистая прибыль «Русагро» снизилась за 1 полугодие в 105 раз

Выручка "Русагро" за 1 полугодие выросла на 22% и составила 127 230 млн рублей, сообщила компания.
Finam.Ru
Чистая прибыль составила 166 млн рублей, снизившись на 17 434 млн рублей.
Finam.Ru
Чистый долг компании составил 98,97 млрд руб., а чистый убыток — 1,78 млрд руб.
Коммерсантъ
«Русагро» — один из крупнейших российских производителей сахара, мяса и масложировой продукции.
Коммерсантъ

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Чистая прибыль «Русагро» снизилась на 99% в первом полугодии
Коммерсантъ04:22
Чистая прибыль «Русагро» упала в первом полугодии
АБН06:39
Выручка «Русагро» в первой половине 2022 года сократилась на 22%
Sfera.fm05:34
Прибыль «Русагро» рухнула на 99 процентов в первой половине года из-за курсовых разниц
Lenta.ru07:10
Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие снизилась на 99%
ТАСС04:08
Прибыль «Русагро» в I полугодии снизилась до ₽0,166 млрд на фоне курсовой разницы
T2403:24
Чистая прибыль «Русагро» снизилась за 1 полугодие в 105 раз
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