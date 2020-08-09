Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 73%

Саудовская государственная энергетическая компания Saudi Aramco представила финансовую отчетность (.pdf) за второй квартал и первое полугодие. Во втором квартале чистая прибыль компании снизилась на 73%, до $6,6 млрд. Падение прибыли по итогам первого полугодия в целом составило 50%, до $23,2 млрд.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 73%

Коммерсантъ08:56
ИА Красная Весна

Прибыль крупнейшей нефтяной компании упала за полгода на 50%

ИА Красная Весна08:50
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Интерфакс03:47
РБК

Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое

РБК04:58
News.ru

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале упала почти в четыре раза

News.ru05:27
ГЛАС.RU

«Saudi Aramco» отчиталась о снижении полугодовой прибыли

ГЛАС.RU03:42
ТАСС

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале 2020 года упала почти в четыре раза

ТАСС03:16

Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.
Коммерсантъ03:22
65

Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInform11:58
49