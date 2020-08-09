Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 73%
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Саудовская государственная энергетическая компания Saudi Aramco представила финансовую отчетность (.pdf) за второй квартал и первое полугодие. Во втором квартале чистая прибыль компании снизилась на 73%, до $6,6 млрд. Падение прибыли по итогам первого полугодия в целом составило 50%, до $23,2 млрд.В источнике
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