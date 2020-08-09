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Интерфакс
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд, что почти в 4 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свободный денежный поток в первом полугодии снизился до $21,1 млрд по сравнению с $38 млрд в первом полугодии 2019 года.В источнике
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ИА Красная Весна

Саудовская Аравия сильно пострадала от низких цен на нефть

ИА Красная Веснавчера в 16:20
Коммерсантъ

Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 73%

Коммерсантъвчера в 08:56
ГЛАС.RU

«Saudi Aramco» отчиталась о снижении полугодовой прибыли

ГЛАС.RUвчера в 03:42
РБК

Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое

РБКвчера в 04:58
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Интерфаксвчера в 03:47
News.ru

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале упала почти в четыре раза

News.ruвчера в 05:27
ТАСС

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале 2020 года упала почти в четыре раза

ТАССвчера в 03:16

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
РИА Новости18:12
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ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина официально сообщила, что действующий президент Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования на выборах президента республики набрал более 80% голосов избирателей.
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Deloitte освобождает дорогие метры

Премиальный бизнес-центр "Белая площадь" теряет арендаторов Deloitte, заключившей первой 13 лет назад рекордную для рынка недвижимости Москвы сделку по аренде 30 тыс. кв. м в премиальном бизнес-центре "Белая площадь" у Белорусского вокзала, теперь приходится съехать оттуда в более дешевый деловой комплекс.
Коммерсантъ18:30

В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США

Депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RT заявил, что создание в Евросоюзе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, которые среди прочего направлены против проекта "Северный поток — 2", назрело давно.
РИА Новостивчера в 10:54
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Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17

Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе MH17 вряд ли рассмотрят, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием, заявил в разговоре с корреспондентом «НьюИнформ» летчик-конструктор, майор ВВС и инструктор по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.
NewInformвчера в 11:58
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Режиссер «Форсажа» превратит в фильм культовый сериал «Рыцарь дорог»

Оригинальный сериал, транслируемый каналом NBC с 1982 по 1986 год, рассказывал про Майкла Найта (Дэвид Хасселхоф) — водителя и борца с преступностью, которому помогал черный Pontiac КИТТ (Knight Industries Two Thousand) — машина с искусственным интеллектом и огромным техническим оснащением.
Киноафиша Россиивчера в 04:00
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