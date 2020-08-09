Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза
Смотрите также
ЦИК Белоруссии сообщил о более чем 80% голосов за Лукашенко
В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
Федун: завтра «Спартак» снимается с чемпионата России
Мать Тимати снова проявила симпатию к экс-жене рэпера Шишковой
Красноперов отреагировал на просчет украинских спецслужб в деле MH17
Режиссер «Форсажа» превратит в фильм культовый сериал «Рыцарь дорог»
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Капитан корабля Rhosus исключил случайный характер взрыва в Бейруте
Украина вернула на службу зенитно-ракетные комплексы С-125
Автозак въехал в толпу протестующих в Минске
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
Федун: завтра «Спартак» снимается с чемпионата России
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США
Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS
Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса
Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Советник Трампа: в России почти против всех введены санкции США
Прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд, что почти в 4 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свободный денежный поток в первом полугодии снизился до $21,1 млрд по сравнению с $38 млрд в первом полугодии 2019 года.В источнике
Подробнее о событии