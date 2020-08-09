Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд, что почти в 4 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свободный денежный поток в первом полугодии снизился до $21,1 млрд по сравнению с $38 млрд в первом полугодии 2019 года.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале упала почти в четыре раза

News.ru05:27
РБК

Чистая прибыль Saudi Aramco за второе полугодие сократилась вдвое

РБК04:58
Piter.tv

Чистая прибыль Saudi Aramco в первой половине 2020 года снизилась вдвое

Piter.tv04:31
ИА Красная Весна

Прибыль Saudi Aramco упала в 3,7 раза во втором квартале

ИА Красная Весна03:54
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Интерфакс03:47
ГЛАС.RU

«Saudi Aramco» отчиталась о снижении полугодовой прибыли

ГЛАС.RU03:42
ТАСС

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале 2020 года упала почти в четыре раза

ТАСС03:16

Конаныхин объяснил, чем грозит человеку колонизация Марса

Бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин объяснил, почему возможности человечества не безграничны, а также рассказал, как можно ускорить процесс освоения Марса и реально ли это при имеющихся технических возможностях современной космонавтики.
ПолитРоссия05:00
1

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
1,6K

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
8