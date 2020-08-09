Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза
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Прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд, что почти в 4 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свободный денежный поток в первом полугодии снизился до $21,1 млрд по сравнению с $38 млрд в первом полугодии 2019 года.В источнике
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