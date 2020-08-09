Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд, что почти в 4 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свободный денежный поток в первом полугодии снизился до $21,1 млрд по сравнению с $38 млрд в первом полугодии 2019 года.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале упала почти в четыре раза

News.ru05:27
РБК

Чистая прибыль Saudi Aramco за второе полугодие сократилась вдвое

РБК04:58
ГЛАС.RU

«Saudi Aramco» отчиталась о снижении полугодовой прибыли

ГЛАС.RU03:42
ИА Красная Весна

Прибыль Saudi Aramco упала в 3,7 раза во втором квартале

ИА Красная Весна03:54
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Интерфакс03:47
Piter.tv

Чистая прибыль Saudi Aramco в первой половине 2020 года снизилась вдвое

Piter.tv04:31
ТАСС

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале 2020 года упала почти в четыре раза

ТАСС03:16

«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томсквчера в 11:43

NYT: главу разведки уволили за доклад о предпочтениях России на выборах США

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс был отправлен в отставку летом прошлого года за то, что он отказался скорректировать часть доклада о приписываемых России попытках вмешательства в выборы президента США с целью содействия переизбранию Дональда Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 12:39

Билл Гейтс заявил, что Microsoft ждут трудности после покупки TikTok

Корпорации Microsoft придется столкнуться с трудностями и учитывать требования американских властей после покупки приложения TikTok у китайской компании ByteDance, заявил основатель корпорации Билл Гейтс в интервью изданию Wired.
Газета.Ruвчера в 10:56

Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
23