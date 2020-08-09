Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза
Смотрите также
Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
В ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 700 человек
Гендиректор «Локомотива» отказался уходить со своего поста
Четверо не умевших плавать индийцев утонули в Волге в Волгограде
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Евросоюз сократил список стран для открытия границы до 10
Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы
«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Эвелина Бледанс заявила о готовности жить на тысячу рублей в месяц
В Белоруссии сообщили о DDoS-атаках на сайты КГБ и МВД
В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в гражданскую войну
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Самым малочисленным народом России названы чамалалы
Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Армия Ливана освободила от протестующих здания еще двух министерств
«Ювентус» объявил о назначении Пирло главным тренером команды
Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов
«Барселона» обыграла «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Прибыль во втором квартале составила $6,6 млрд, что почти в 4 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свободный денежный поток в первом полугодии снизился до $21,1 млрд по сравнению с $38 млрд в первом полугодии 2019 года.В источнике
Подробнее о событии