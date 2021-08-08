Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам второго квартала 2021 года составила $25,5 млрд против $6,6 млрд годом ранее, следует из сообщения компании.
Представители Вооруженных сил Индии, дислоцированных в высокогорных районах вдоль Линии фактического разграничения (LAC) на границе с Китаем, сообщили, что войска получают теперь американские штурмовые винтовки SIG Sauer 716.
Критики неоднозначно отнеслись к премьере, а обычным зрителям, по всей видимости, приключения Игоря Грома пришлись по вкусу: судя по данным аналитического сайта Flix Patrol, который специализируется на статистиках просмотров, фильм стал самым просматриваемым релизом июля на Netflix.