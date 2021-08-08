«Майор Гром» признан самым популярным фильмом на Netflix в июле

Критики неоднозначно отнеслись к премьере, а обычным зрителям, по всей видимости, приключения Игоря Грома пришлись по вкусу: судя по данным аналитического сайта Flix Patrol, который специализируется на статистиках просмотров, фильм стал самым просматриваемым релизом июля на Netflix.