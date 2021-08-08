Будьте в Плюсе

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале выросла до $25,5 млрд

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам второго квартала 2021 года составила $25,5 млрд против $6,6 млрд годом ранее, следует из сообщения компании.
ТАСС
В компании объясняют рост прибыли повышением цен на нефть, восстановлением мирового спроса, а также ослаблением коронавирусных ограничений на фоне массовой вакцинации.
Финмаркет
По итогам второго квартала Saudi Aramco направит на дивиденды 18,8 млрд.
Интерфакс
Средний уровень добычи по итогам квартала в компании составил 11,7 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента.
ТАСС

Подробнее о событии

Saudi Aramco во 2-м квартале увеличила чистую прибыль в 3,9 раза, в 1-м полугодии- в 2 раза

Финмаркет07:32

Чистая прибыль Saudi Aramco за II квартал выросла вчетверо к 2020 году

Интерфакс05:27

Коронавирус | Крупнейший производитель химической продукции в Саудовской Аравии видит рост прибыли

Русская Планета5 августа в 16:18

Чистая прибыль Saudi Aramco за второй квартал 2021 года составила $25,5 млрд

ПРАЙМ03:50

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале выросла до $25,5 млрд

ТАСС03:06

Saudi Aramco отчиталась о росте чистой прибыли на 288%

ИА Красная Весна04:56
Интересное

В Индии раскритиковали обеспечение военных на границе с Китаем швейцарскими пистолетами-пулемётами

Представители Вооруженных сил Индии, дислоцированных в высокогорных районах вдоль Линии фактического разграничения (LAC) на границе с Китаем, сообщили, что войска получают теперь американские штурмовые винтовки SIG Sauer 716.
Военное обозрение07:10

Welt: земли в Германии планируют вернуть федеральным властям вакцины из-за падения спроса

Земли в Германии планируют вернуть федеральным властям не менее 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса из-за спада спроса на прививки, сообщает издание Welt со ссылкой на собственное исследование.
РИА Новости06:06

«Майор Гром» признан самым популярным фильмом на Netflix в июле

Критики неоднозначно отнеслись к премьере, а обычным зрителям, по всей видимости, приключения Игоря Грома пришлись по вкусу: судя по данным аналитического сайта Flix Patrol, который специализируется на статистиках просмотров, фильм стал самым просматриваемым релизом июля на Netflix.
Киноафиша России5 августа в 02:14