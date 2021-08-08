Младшая сестра Кейт Миддлтон рассказала, что герцогиня покорила гору Монблан

Пиппа не уточнила, когда именно ее сестра покорила гору Монблан, однако отметила, что повторила успех Кейт в 2008 году, поэтому очевидно, что это произошло еще до знакомства Миддлтон с принцем Уильямом.