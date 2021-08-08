Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам второго квартала 2021 года составила $25,5 млрд против $6,6 млрд годом ранее, следует из сообщения компании.
Пиппа не уточнила, когда именно ее сестра покорила гору Монблан, однако отметила, что повторила успех Кейт в 2008 году, поэтому очевидно, что это произошло еще до знакомства Миддлтон с принцем Уильямом.
Отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по выдворению сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) из города Кундуз, несколько районов которого были захвачены экстремистами.
Экс-юрист ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после того, как была приговорена к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратору по вопросу жизнеустройства ребенка, находящегося в волгоградской больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.