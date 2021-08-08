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Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале выросла до $25,5 млрд

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам второго квартала 2021 года составила $25,5 млрд против $6,6 млрд годом ранее, следует из сообщения компании.
ТАСС
В компании объясняют рост прибыли повышением цен на нефть, восстановлением мирового спроса, а также ослаблением коронавирусных ограничений на фоне массовой вакцинации.
Финмаркет
По итогам второго квартала Saudi Aramco направит на дивиденды 18,8 млрд.
Интерфакс
Средний уровень добычи по итогам квартала в компании составил 11,7 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента.
ТАСС

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