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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 73%

Саудовская государственная энергетическая компания Saudi Aramco представила финансовую отчетность (.pdf) за второй квартал и первое полугодие. Во втором квартале чистая прибыль компании снизилась на 73%, до $6,6 млрд. Падение прибыли по итогам первого полугодия в целом составило 50%, до $23,2 млрд.В источнике
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Коммерсантъ

Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 73%

Коммерсантъ08:56
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Интерфакс03:47
News.ru

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале упала почти в четыре раза

News.ru05:27
РБК

Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое

РБК04:58
ИА Красная Весна

Прибыль крупнейшей нефтяной компании упала за полгода на 50%

ИА Красная Весна08:50
ГЛАС.RU

«Saudi Aramco» отчиталась о снижении полугодовой прибыли

ГЛАС.RU03:42
ТАСС

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале 2020 года упала почти в четыре раза

ТАСС03:16

Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России

"Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15 процентов с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", — заключил замминистра.
Мальта и Люксембург согласились повысить налог на дивиденды из России
РИА Новости7 августа в 11:01
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Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфакс14:00
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Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газета7 августа в 03:41
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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