Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в первом полугодии сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила $23,2 млрд против $46,9 млрд. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании докладе.