Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое
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Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в первом полугодии сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила $23,2 млрд против $46,9 млрд. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании докладе.В источнике
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