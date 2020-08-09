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РБК
РБК

Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в первом полугодии сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила $23,2 млрд против $46,9 млрд. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании докладе.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале упала почти в четыре раза

News.ru05:27
ТАСС

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале 2020 года упала почти в четыре раза

ТАСС03:16
Piter.tv

Чистая прибыль Saudi Aramco в первой половине 2020 года снизилась вдвое

Piter.tv04:31
ИА Красная Весна

Прибыль Saudi Aramco упала в 3,7 раза во втором квартале

ИА Красная Весна03:54
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Интерфакс03:47
ГЛАС.RU

«Saudi Aramco» отчиталась о снижении полугодовой прибыли

ГЛАС.RU03:42
РБК

Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое

РБК04:58

Богатая кальцием сверхновая впервые изучена в рентгеновском диапазоне

Впервые астрономы изучали богатую кальцием сверхновую в рентгеновском диапазоне, что позволило глубже понять последние месяцы жизненного цикла звезды, предшествующие взрыву, а также саму финальную вспышку.
AstroNews.ru6 августа в 10:32

Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
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Одним махом: «Посейдон» может уничтожить несколько авианосцев

Стратегический подводный беспилотник "Посейдон" может вывести из строя сразу несколько авианосцев или других крупных кораблей, атаковав их в гавани, считает военный эксперт Виктор Баранец.
Российская газета04:08
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