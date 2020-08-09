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РБК
РБК

Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое

Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в первом полугодии сократилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила $23,2 млрд против $46,9 млрд. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании докладе.В источнике
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Коммерсантъ

Чистая прибыль Saudi Aramco упала на 73%

Коммерсантъ08:56
ИА Красная Весна

Прибыль крупнейшей нефтяной компании упала за полгода на 50%

ИА Красная Весна08:50
News.ru

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале упала почти в четыре раза

News.ru05:27
РБК

Чистая прибыль Saudi Aramco за первое полугодие сократилась вдвое

РБК04:58
Интерфакс

Чистая прибыль Saudi Aramco в первом полугодии снизилась в два раза

Интерфакс03:47
ГЛАС.RU

«Saudi Aramco» отчиталась о снижении полугодовой прибыли

ГЛАС.RU03:42
ТАСС

Чистая прибыль Saudi Aramco во II квартале 2020 года упала почти в четыре раза

ТАСС03:16

В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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NASA показало видео «северного сияния» на Марсе

«Снимки MAVEN предлагают нам первое глобальное понимание движений, которые происходят в средней части атмосферы Марса – той критической области, где воздушные потоки перемещают газы между нижним и верхним слоями», – отмечает один из авторов исследования Ник Шнайдер.
TV BRICS7 августа в 12:20
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

Причина многообразия жизни на Земле — изменения в морской среде из-за резко увеличившегося в четыре раза содержания фосфора около 800 млн лет назад, рассказал профессор Осаки Кэнтаро Тэрада.
Экономика сегоднявчера в 20:13
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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