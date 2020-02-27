Финансы

ПРАЙМПРАЙМЧистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2019 году выросла на 1,6%

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в прошлом году выросла на 1,6% по сравнению с 2018 годом — до 845 миллиардов рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка.
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Чистая прибыль Сбербанка после продажи DenizBank выросла до 845 млрд руб

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