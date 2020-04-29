Экономика
ПРАЙМПГК в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3,2 раза
Чистая прибыль по РСБУ железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) в первом квартале 2020 года выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 17,466 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Читать в источнике
Оценить
Общество
В Саратовской области отменили госзакупку масок по 425 рублей
В Саратовской области отменили скандальную сделку по приобретению китайских одноразовых нестерильных медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Российская газета 09:49
Общество
Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных
Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
Транспорт
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Общество
В ВОЗ оценили возможность ослабления ограничений в России после 12 мая
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с ТАСС оценила возможность ослабления ограничений, введённых в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, после 12 мая.
RT на русском 10:05
Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие
Минобороны предложило лишить генералов каракулевых шапок
Министерство обороны предложило запретить высшим офицерам носить каракулевые шапки.
Дождь вчера в 11:55
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
Общество
Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов.
Ридус 08:01
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
BFM.ru вчера в 19:58
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Пенза, 30 апреля 2020, 16:32 — REGNUM В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 11 мая.
REGNUM 09:32
Гаджеты
Intel выпустила настольные Comet Lake-S: больше ядер за те же деньги
Компания Intel, как и ожидалось, сегодня представила долгожданное десятое поколение процессоров для массовых настольных систем, также известное как Comet Lake-S.
3DNews 09:00
Политика
Путин поручил предоставить НКО дополнительные меры поддержки
Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов.
Известия 09:29
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
Общество
На въезде в Тульскую область отмечена многокилометровая пробка
На въезде в Тульскую область очевидцами отмечена растянувшаяся на несколько километров пробка.
Актуальные Новости вчера в 07:15
Общество
Алисса Милано посоветовала Байдену признать харассмент
Актриса Алисса Милано посоветовала бывшему вице-президенту США Джо Байдену, обвиненному в харассменте, признать "любой проступок", чтобы быть примером для мужчин.
Газета.Ru 09:49
Общество
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Шоу-бизнес
Решетова показала, как проводит день с сыном-младенцем Тимати
Модель Анастасия Решетова заявила, что скучать на самоизоляции ей не приходится, так как рядом постоянно присутствует сын от музыканта Тимати — Ратмир, которому недавно исполнилось шесть месяцев.
SM News 28 апреля в 05:37
Шоу-бизнес
Певица Лолита развелась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
РИА Новости 07:56
Общество
На границе Тульской области нашли объездной путь
О пробках на выездах в Тульскую область начали сообщать еще утром, однако, как оказалось, дорожным затором дело не ограничилось — некоторые водители решили найти способ объехать КПП и проложили дорогу полями.
Тульская пресса 07:55
Игры
Darkborn, ранее известная как Project Wight, заморожена
Игромания.ру 09:16
Общество
Власти Москвы опровергли сбой в работе цифровых пропусков
В департаменте информационных технологий Москвы опровергли сбой в работе цифровых пропусков, заявив, что система работает в штатном режиме.
Мослента 10:02
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Армия и оружие
Европейские истребители сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
RT на русском 28 апреля в 22:15