Экономика

ПРАЙМПРАЙМПГК в I квартале увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3,2 раза

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Чистая прибыль по РСБУ железнодорожного оператора "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) в первом квартале 2020 года выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 17,466 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
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