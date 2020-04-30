Финансы
ПРАЙМЧистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале упала на 46,8%
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом квартале 2020 года снизилась на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 120,5 миллиарда рублей, сообщил крупнейший российский банк. "Чистая прибыль группы составила 120,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
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