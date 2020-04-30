Финансы

ПРАЙМПРАЙМЧистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале упала на 46,8%

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом квартале 2020 года снизилась на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 120,5 миллиарда рублей, сообщил крупнейший российский банк. "Чистая прибыль группы составила 120,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
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Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое

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Прибыль Сбербанка по МСФО сократилась в I квартале на 46,8%

Вести.Ru03:48

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал упала до 120,5 млрд рублей

ТАСС04:16

Чистая прибыль Сбербанка в I квартале сократилась почти вдвое

Rambler News Service03:05
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