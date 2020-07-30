Финансы
СаминвесторЧистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале снизилась на треть
Во II квартале 2020 года чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» составила 166,7 млрд рублей, снизившись на 33,4% в годовом выражении. Об этом следует из отчётности банка по МСФО. Чистые процентные доходы выросли на 12,9%, до 398,5 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - на 2,8%, до 120 млрд рублей.
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Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Задержанные в Белоруссии оказались бойцами ЧВК «МАР»
Как сообщалось ранее, в ночь на 29 июля в окрестностях Минска правоохранители задержали 32 российских граждан.
Городовой 03:17
Общество
Главы Amazon, Apple и Google ответили на вопросы конгресса о Китае
В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
Известия вчера в 20:32
Политика
Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Общество
ФСИН назвала самую популярную книгу российских заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) назвала самые популярные книги в колониях.
АБН 05:30
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Футбол
«Мелкадзе тоже хороший, но заиграть не смог». Ловчев — о вероятном переходе Урунова в «Спартак»
Матч ТВ 28 июля в 13:06
Кино
Кристоферу Нолану — 50
RT на русском 02:39
Армия и оружие
Российские «Мистрали» будут потоплены
Автор ссылается на эксперта Константина Сивкова, который уверен, что, несмотря на тот факт, что российские корабли превосходят французские «Мистрали», они бесполезны.
ГЛАС.RU 00:39
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Политика
Украина может запросить экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии
Правоохранительные органы Украины могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян, заявили в министерстве иностранных дел Украины.
Реальное время 05:03
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет
В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Политика
Сергей Шнуров назвал врио главы Хабаровского края стойким человеком
Генеральный директор канала RTVI Сергей Шнуров поделился впечатлениями после интервью с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
Ридус 04:40
Транспорт
В московском метро начали проводить масочные рейды
В московском метро начали проводить масочные рейды.
Мослента 28 июля в 07:14
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российский автогигант "АвтоВАЗ" официально презентовал новый вариант исполнения кросс-универсала Lada Largus Cross в особой комплектации Quest.
Новые автомобили 27 июля в 23:03
Путешествия
Ростуризм назвал новые условия для получения кешбэка за отдых в стране
Ростуризм назвал новые условия для получения кешбэка за путешествия по России.
EastRussia вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Семенович посоветовала соглашаться на операции по уменьшению груди
Поклонники актрисы и певицы Анны Семенович завалили ее письмами после операции по уменьшению груди.
Телеканал 360° 05:29
Энергетика
Россия в мае уступила Катару второе место по объемам поставок газа в Турцию
Россия в мае снизила объемы поставок газа в Турцию на 62% в годовом выражении, уступив второе место по объемам поставок Катару, говорится в отчете турецкого энергетического регулятора EPDK.
ПРАЙМ 04:57
Шоу-бизнес
Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова
Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН вчера в 11:04
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 03:56
Общество
Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 28 июля в 18:13
Происшествия
На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса
Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина показала, как плавает их двухлетний сын
Анастасия Шубская показала подписчикам своего блога, как плавает их малыш (а ведь он совсем еще кроха - ему вот-вот исполнится два года).
Летидор 03:50