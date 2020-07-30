Финансы

СаминвесторСаминвесторЧистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале снизилась на треть

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Во II квартале 2020 года чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» составила 166,7 млрд рублей, снизившись на 33,4% в годовом выражении. Об этом следует из отчётности банка по МСФО. Чистые процентные доходы выросли на 12,9%, до 398,5 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - на 2,8%, до 120 млрд рублей.
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Чистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале снизилась на треть

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