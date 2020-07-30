Финансы
СаминвесторЧистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале снизилась на треть
Во II квартале 2020 года чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» составила 166,7 млрд рублей, снизившись на 33,4% в годовом выражении. Об этом следует из отчётности банка по МСФО. Чистые процентные доходы выросли на 12,9%, до 398,5 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - на 2,8%, до 120 млрд рублей.
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Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru вчера в 10:21
Спорт
Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Советский спорт вчера в 12:10
Политика
Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Политика
В Британии вновь назвали Россию «значительной угрозой»
Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу».
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
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Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
РИА Новости вчера в 15:34
Экономика
Российские банки запросят доступ к «спящим счетам» клиентов
Москва, 31 июля 2020, 03:33 — REGNUM Несколько российских банков предложили изменить законодательство, чтобы получить право самостоятельного списания средств со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить и при этом они не вышли на связь.
REGNUM вчера в 20:33
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
Происшествия
Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании
Пассажиров и персонал Хабаровского аэропорта эвакуировали из-за сообщения о взрывом устройстве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей аэропорта.
Коммерсантъ вчера в 21:11
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое
Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
Энергетика
Польша рекордно заработала на «Газпроме»
Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru вчера в 05:16
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до конца января 2021 года
Сегодня Пресненский суд Москвы вынес решение о продлении домашнего ареста актёру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает telegram-канал «Mash».
Вести Подмосковья вчера в 09:49
Финансы
Китай начал борьбу с золотой лихорадкой
Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами.
Lenta.ru вчера в 23:00
Политика
Россия не попала в перечень для снятия ограничений на поездки в ЕС
Россия не вошла в новую версию списка государств, для которых Евросоюз откроет свои границы, согласно заявлению Европейского совета.
Экономика сегодня вчера в 11:43
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК вчера в 10:11
Общество
Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС
В апреле 2019 года РИА Новости, ссылаясь на два источника в ракетно-космической отрасли, сообщило, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Lenta.ru вчера в 23:15
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 29 июля в 07:48
Наука
Средневековый трактат может помочь в создании антибиотиков
Дилетант 29 июля в 10:32
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК вчера в 13:02
Политика
Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети
Известия вчера в 20:03
Общество
Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август
В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнув то, что необходимо обеспечить доступ к вакцинированию от гриппа в предстоящий осенний сезон.
ToDay News Ufa 29 июля в 17:40
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Как отметил Вильфанд, прогноз температуры на месяц дает представление о ее средних показателях.
РИА Новости вчера в 17:12
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18
Здоровье
Фитнес-клубы Алтайского края хотят работать и просят разрешения у Виктора Томенко
Алтайский ресторатор обратился к Томенко с просьбой открыть общепит Владельцам кафе и ресторанов приходится обеспечивать своих сотрудников Он также добавил, что фитнес-клубы уже работают в 70 регионах страны и предложил открыть спортивные сооружения на Алтае 8 августа.
АМИТЕЛ вчера в 23:53
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 29 июля в 06:53
Политика
Дегтярев представит Путину предложения по развитию Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным 20 августа и доложить ему о положении дел в регионе.
РЕН ТВ вчера в 23:00
Политика
Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с дракой депутатов КПРФ и ЕР
ИА Красная Весна вчера в 09:33