Экономика
СаминвесторЧистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале снизилась на треть
Во II квартале 2020 года чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» составила 166,7 млрд рублей, снизившись на 33,4% в годовом выражении. Об этом следует из отчётности банка по МСФО. Чистые процентные доходы выросли на 12,9%, до 398,5 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - на 2,8%, до 120 млрд рублей.
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Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
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Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
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В день врачи учреждения проводят от 6 до 15 операций, при проведении большинства из них используется новый ультразвуковой скальпель.
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Ведомости 11:44
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