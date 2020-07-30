Экономика
СаминвесторЧистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале снизилась на треть
Во II квартале 2020 года чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» составила 166,7 млрд рублей, снизившись на 33,4% в годовом выражении. Об этом следует из отчётности банка по МСФО. Чистые процентные доходы выросли на 12,9%, до 398,5 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - на 2,8%, до 120 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:14, Ашберн
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Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.
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Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
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Аршавин пожаловался на забравшую кубки и медали Барановскую
Вечерняя Москва 13:25
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны заняться вопросом о придании государственного статуса некоторым религиозным праздникам.
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Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину
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Газета.Ru 15:28
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Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
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В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»
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В России начали выпуск противокрышевых мин
В России началось серийное производство новой мины ПТКМ-1Р.
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