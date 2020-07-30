Во II квартале 2020 года чистая прибыль ПАО «Сбербанк России» составила 166,7 млрд рублей, снизившись на 33,4% в годовом выражении. Об этом следует из отчётности банка по МСФО. Чистые процентные доходы выросли на 12,9%, до 398,5 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - на 2,8%, до 120 млрд рублей.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале снизилась на треть

Происшествия Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео. 799

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Политика Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.

Армия и оружие Сирийские СМИ обвинили американских военных в домогательствах к детям Американские военные в Сирии склоняли детей к сексуальной близости. Об этом сообщает сирийское телевидение.

Политика Особое мнение: Дмитрий Глуховский Писатель Дмитрий Глуховский был сегодня со своим особым мнением.

Футбол Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла» Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.

Политика Зеленский предложил сделать государственным праздником Курбан-байрам Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны заняться вопросом о придании государственного статуса некоторым религиозным праздникам. 6

Футбол Гендиректор «Спартака» Газизов высказался об интересе к Кокорину Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался об интересе к нападающему Александру Кокорину.

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. 585