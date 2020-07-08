Финансы
ПРАЙМЧистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии упала на 24%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка. При этом за июнь прибыль составила 62,3 миллиарда рублей, что меньше результата прошлого года на 17%.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Политика
Тимошенко заявила о жестоко обманутых украинцах
Аргументы и Факты вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Наталья Водянова показала повзрослевшую дочь
Ранее «Нижегородская правда» писала, что Ирина Пегова показала дочери «райский уголок».
Нижегородская Правда 06 июля в 03:53
Происшествия
Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей.
Вести.Ru 07:52
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится
Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич рассказала в интервью TVGuide о втором сезоне сериала "Ведьмак", который намечен к показу на 2021 год.
Ревизор.ру вчера в 08:31
Общество
Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 08:08
Политика
Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ
Стало известно, что уведомление об официальном выходе Соединенных Штатов Америки из Всемирной организации здравоохранения получил Конгресс Соединенных Штатов от президента Дональда Трампа седьмого июля.
ToDay News Ufa 07:31
Политика
Прокуратура отозвала ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения
Прокуратура отозвала из Печерского районного суда Киева ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 08:22
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Футбол
«Краснодар» начал переговоры по трансферу Миранчука
В ближайшее время планируется начать переговоры с руководством «Локомотива».
Нева Спорт 07:53
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Политика
Си Цзиньпин заявил о важности стратегического партнерства с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором заявил о важности стратегического партнерства РФ и Китая в условиях быстро меняющейся международной обстановки, передает РИА "Новости" со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Газета.Ru 08:03
Происшествия
Беременная женщина пострадала при ДТП с участием скорой в Челябинске
Легковой автомобиль и карета скорой медицинской помощи столкнулись в Челябинске в среду, в результате ДТП травмы получила беременная женщина, которую медики везли в больницу.
ТАСС 06:47
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Авто
Зачем в жару включать в машине печку
В жаркие дни в салоне автомобиля рекомендуют время от времени включать печку.
Daily 03:56
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
Экономика
«Инград» достроит два проблемных жилых комплекса в Подмосковье
В рамках трехстороннего сотрудничества между правительством Московской области, банком "Дом.РФ" и ГК "Инград" будет решена проблема обманутых дольщиков жилых комплексов "Булатниково" и "Белый город", достройкой которых займется компания.
РИА Новости 07:42
Политика
Матвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ
Ранее, 6 июля, в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны.
Известия 07:48
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи между аппаратами ИВЛ и пожарами
Между нарушениями, которые были выявлены в работе аппаратов ИВЛ "Авента-М", и пожарами в больницах Москвы и Петербурга нет прямой связи.
Московский Комсомолец 08:16
Спорт
Издатель PES лишился лицензий «Милана» и «Интера»
По словам представителей издателя, изменения в лицензионных отношениях не затронут eFootball PES 2020, а также покупки в myClub.
CyberSport.ru 06:25
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика
Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, передает «112.ua».
Lenta.ru 07:55
Кино
Билли из «Пацанов» получит короткометражный фильм
Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке рассказал, что персонаж Карла Урбана Билли «Мясник» Бутчер получит короткометражный фильм.
Игромания.ру 08:03
Кино
Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+
По словам Хэенса, ресурс существенно ухудшает качество изображения и звука, а это негативно скажется на впечатлениях зрителя.
Evo-rus.com 08:09