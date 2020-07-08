Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2020 года упала на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 337,5 миллиарда рублей, следует из отчетности банка. При этом за июнь прибыль составила 62,3 миллиарда рублей, что меньше результата прошлого года на 17%.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии упала на 24%

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