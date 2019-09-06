Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,7%

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Сбербанк России за январь-август 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,7% - до 593,2 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
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