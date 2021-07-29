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Экономика

Чистая прибыль «Сбербанка» в 1 полугодии увеличилась в 2,2 раза

Операционный доход в 1 полугодии увеличился на 24,1% г/г.
Finam.Ru
Прибыль на обыкновенную акцию составила 28,54 рубля за 1 полугодие (+113,3% г/г) и 14,34 рубля (+84,3% г/г) за 2 квартал 2021 года.
Finam.Ru
"Динамика бизнеса за первое полугодие формирует устойчивую базу для более амбициозного прогноза по рентабельности капитала свыше 22%", - отметила финансовый директор банка Александра Бурико.
Интерфакс
Совокупный кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года достиг 26,210 трлн рублей, увеличившись за I полугодие на 4,8%, во II квартале - на 2,8%.
Интерфакс

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