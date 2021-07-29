Finam.RuЧистая прибыль «Сбербанка» в 1 полугодии увеличилась в 2,2 разаОперационный доход в 1 полугодии увеличился на 24,1% г/г.Finam.RuПрибыль на обыкновенную акцию составила 28,54 рубля за 1 полугодие (+113,3% г/г) и 14,34 рубля (+84,3% г/г) за 2 квартал 2021 года.Finam.Ru"Динамика бизнеса за первое полугодие формирует устойчивую базу для более амбициозного прогноза по рентабельности капитала свыше 22%", - отметила финансовый директор банка Александра Бурико.ИнтерфаксСовокупный кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года достиг 26,210 трлн рублей, увеличившись за I полугодие на 4,8%, во II квартале - на 2,8%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьFrank MediaFrank MediaБизнес журналПодробнее о событииПрибыль Сбербанка по МСФО за январь - июнь выросла более чем в 2 разаТАСС03:43Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФОИнтерфакс03:39Чистая прибыль «Сбербанка» в 1 полугодии увеличилась в 2,2 разаFinam.Ru03:19Сбербанк в первом полугодии заработал рекордную чистую прибыль по МСФО - 629,8 миллиарда рублейПРАЙМ03:09Сбербанк получил рекордную прибыль за полугодиеКоммерсантъ03:35Сбер увеличил чистую прибыль по МСФО в 1-м полугодии в 2,2 разаФинмаркет03:32В первом полугодии наибольшую доходность показали сырьевые фонды, сообщает СберТелеинформвчера в 04:35Показать ещёОценить6Поделиться