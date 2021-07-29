Finam.RuЧистая прибыль «Сбербанка» в 1 полугодии увеличилась в 2,2 разаВо II квартале 2021 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО почти в два раза - до 325,3 млрд рублей по сравнению со 166,7 млрд рублей прибыли годом ранее.ИнтерфаксВ первом полугодии 2021 года чистая прибыль банка выросла в 2,2 раза и составила 629,8 млрд рублей против 287,2 млрд рублей в январе-июне 2020 года.ИнтерфаксРозничный кредитный портфель Сбербанка превысил 10 трлн руб., показав прирост в 7% за отчетный квартал.ТАССПо итогам прошлого года банк заработал 760,3 миллиарда рублей, что на 10% меньше результата в 2019 году.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruНТВРБКRuBaltic.RuГазета.RuFrank MediaNord-NewsПласИА Красная ВеснаБизнес журналПодробнее о событии«Сбер» раскрыл финансовые результаты О2ОРБК07:24Сбербанк опередил консенсусКоммерсантъ06:09Прибыль Сбербанка по МСФО за январь - июнь выросла более чем в 2 разаТАСС03:43Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФОИнтерфакс03:39Сбер увеличил чистую прибыль по МСФО в 1-м полугодии в 2,2 разаФинмаркет03:32Чистая прибыль «Сбербанка» в 1 полугодии увеличилась в 2,2 разаFinam.Ru03:19«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2021 годаPortNewsвчера в 11:18Показать ещёОценить18Поделиться