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Чистая прибыль «Сбербанка» в 1 полугодии увеличилась в 2,2 раза

Во II квартале 2021 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО почти в два раза - до 325,3 млрд рублей по сравнению со 166,7 млрд рублей прибыли годом ранее.
Интерфакс
В первом полугодии 2021 года чистая прибыль банка выросла в 2,2 раза и составила 629,8 млрд рублей против 287,2 млрд рублей в январе-июне 2020 года.
Интерфакс
Розничный кредитный портфель Сбербанка превысил 10 трлн руб., показав прирост в 7% за отчетный квартал.
ТАСС
По итогам прошлого года банк заработал 760,3 миллиарда рублей, что на 10% меньше результата в 2019 году.
ПРАЙМ

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