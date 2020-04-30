Финансы
ВедомостиПрибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
Требования российских банков к населению за 19 дней апреля сократились на 0,7%, по данным ЦБ. Президент Сбербанка Герман Греф прогнозировал снижение комиссионного дохода российских банков по итогам 2020 г. на 20%.
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Если прирост заболеваемости COVID-19 в России начнет падать, то после 12 мая можно будет постепенно ослаблять введенные ограничения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
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Российская газета 04:35
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Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе
Всего диагноз "коронавирус" в Севастополе подтвержден у 84 человек.
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Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
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