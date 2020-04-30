Финансы

ВедомостиВедомостиПрибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису

Требования российских банков к населению за 19 дней апреля сократились на 0,7%, по данным ЦБ. Президент Сбербанка Герман Греф прогнозировал снижение комиссионного дохода российских банков по итогам 2020 г. на 20%.
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Чистая прибыль Сбербанка в I квартале сократилась почти вдвое

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