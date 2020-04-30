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Происшествия Мамаев отреагировал на иск ведущей Первого канала О подаче иска Ушаковой к Мамаеву и нападающему «Сочи» Александру Кокорину стало известно ранее 30 апреля. 324

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Шоу-бизнес В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля. 45

Кино Умер индийский актер Риши Капур 30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV. 8

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Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 18