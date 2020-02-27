Финансы
ТАССЧистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
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В Саратове 27 февраля на заседании думы утвердили программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
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В Башкирии предложили вернуть прежний пенсионный возраст.
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Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
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РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
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Общество
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Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Стало известно рабочее название предстоящего фильма о Человеке-пауке. Его раскрыл портал ComicBook 26 февраля.
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Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию
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В Испании состоялась официальная премьера нового флагманского смартфона Huawei P40 Lite.
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Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
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