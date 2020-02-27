Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.

Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году

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