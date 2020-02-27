Экономика
Ореанда-НовостиЧистая прибыль Сбербанка выросла почти на 2% за год
По результатам подведения финансовых итогов за 2019 год, чистая прибыль Сбербанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила почти два процента. Чистая прибыль банка за прошлый год возросла на 1,6%, сейчас она оценивается в сумму 845 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Кино
Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Экономика
ФНС сняла ограничения на операции по счету российского офиса Google
ФНС больше не ограничивает операции по счету ООО «Гугл» в Ситибанке, следует из данных «Банкинформа».
Игры
В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc
Компания Apple сообщила разработчикам, что игра была удалена из App Store, поскольку она «включает в себя контент, который является незаконным по мнению Управления по вопросам киберпространства КНР».
Армия и оружие
Су-34 и МиГ-23 отразили удары боевиков в Сирии
Боевики незаконных вооруженных формирований выпустили по истребителю-бомбардировщику Су-34 ВКС РФ и МиГ-23 Сирии ракеты, однако пилотам удалось уйти от ракет, выпустив ложные тепловые ловушки.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Экономика
Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года
Для мировой экономики 2020 год станет наихудшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
Гаджеты
Обновление Android «поломало» смартфоны Xiaomi
На этой неделе европейская версия флагмана Xiaomi получила финальную версию MIUI 11 на базе Android 10, после установки которой смартфон перестал загружать рабочий стол, сообщает портал.
Происшествия
На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело
В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.
Футбол
Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»
Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Экономика
ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж
Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана по предупреждению банкротства.
Политика
Встреча Путина с фракциями Госдумы состоится 5 марта
Президент РФ Владимир Путин 5 марта проведет встречу с лидерами фракций Госдумы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Театры
Умер режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов
Политика
Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Общество
Появилась новая схема мошенничества «такси от банка»
Центробанк сообщил СМИ о новом виде мошенничества под названием «такси от банка».
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном
С завтрашнего дня Россия вводит ограничение на авиасообщение с Ираном из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Минобороны показало, как работают Силы специальных операций
В честь Дня Сил специальных операций (ССО), который отмечается в России 27 февраля, Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы российского спецназа.
Общество
Что изменится в России с 1 марта 2020 года
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, если они жизненно необходимы пациентам.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Здоровье
Минздрав подсчитает больных СМА в России
В ведомстве подсчитали, что для закупки препаратов тем пациентам, которые уже начали получать лечение, в 2020 году требуется 239 миллионов рублей.
Происшествия
Экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков
Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца
В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Спорт
Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
До 2016 года, пока Шарапова не получила полуторагодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, она на протяжении 11 лет подряд становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире.
Футбол
Профессиональный футболист в Италии заболел короновирусом
Профессиональный футболист в Италии заболел короновирусом Об этом сообщает новостное издание Sport.es со ссылкой на La Nazione.
Происшествия
Прокуратура обжаловала освобождение по УДО экс-главы ФСИН Реймера
Mossovefinfo.ru – Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, сообщается на официальном сайте ведомства.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
Четверть украинцев высказалась против образования на русском языке
Четверть украинцев высказалась против возможности получать образование на русском языке.
Здоровье
Минздрав объяснил отсутствие водопровода и отопления в больницах
Во время составления отчета, в котором говорится об отсутствии водопровода в трети российских детских больниц и поликлиник, Счетная палата учитывала в том числе технические помещения (склады, гаражи, котельные), поэтому получились такие цифры.