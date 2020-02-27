Экономика
Ореанда-НовостиЧистая прибыль Сбербанка выросла почти на 2% за год
По результатам подведения финансовых итогов за 2019 год, чистая прибыль Сбербанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила почти два процента. Чистая прибыль банка за прошлый год возросла на 1,6%, сейчас она оценивается в сумму 845 миллиардов рублей.
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Политика
В Кремле пообещали ветеранам выплаты к 9 мая
Политика
Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Общество
Директор детсада в Перми уволилась из-за песни про водку на празднике
Заведующий детским садом в Перми, где на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в департаменте образования Перми.
Спорт
Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
До 2016 года, пока Шарапова не получила полуторагодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, она на протяжении 11 лет подряд становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире.
Политика
Шнуров назвал членов партии «Единая Россия» «петухами»
Артист написал новый матерный стих о членах партии "Единая Россия". Напомним, что недавно Шнуров и сам стал членом партии.
Происшествия
К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет
Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Политика
Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией
Апелляционный суд Гааги в качестве аргумента по решению по делу бывших владельцев ЮКОСа использовал договор о присоединении Крыма, сообщил РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Музыка
В Стамбуле кошка вышла на сцену во время концерта
Однажды во время дефиле Esmod International Fashion Show животное запрыгнуло на подиум и стало вылизываться, время от времени кошка пытаясь ухватить проходящих мимо моделей, но те никак не реагировали.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Шоу-бизнес
Жена Джигана показала стройную фигуру после четвертых родов
Модель показала в Instagram стройную фигуру после четвертых родов.
Спорт
МОК назвал условие, при котором будет отменена Олимпиада-2020
Член МОК Дик Паунд рассказал о ситуации с возможной отменой Олимпиады-2020, которая должна состояться с 24 июля по 9 августа в Токио.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Госсекретарь США призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Помпео в своем заявлении подчеркнул, что американские власти никогда не признают переход Крыма в состав России, в связи с чем призывают последнюю прекратить «притязания» на суверенитет над полуостровом.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Музыка
Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти трети российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод.
Политика
Памфилова высказалась против порога явки на голосовании по Конституции
Закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".