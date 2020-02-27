По результатам подведения финансовых итогов за 2019 год, чистая прибыль Сбербанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила почти два процента. Чистая прибыль банка за прошлый год возросла на 1,6%, сейчас она оценивается в сумму 845 миллиардов рублей.

Чистая прибыль Сбербанка выросла почти на 2% за год

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