Финансы

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЧистая прибыль Сбербанка выросла почти на 2% за год

По результатам подведения финансовых итогов за 2019 год, чистая прибыль Сбербанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности составила почти два процента. Чистая прибыль банка за прошлый год возросла на 1,6%, сейчас она оценивается в сумму 845 миллиардов рублей.
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