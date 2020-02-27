Экономика
Вести.RuПрибыль Сбербанка по МСФО увеличилась в 2019 году на 1,6%
Общий кредитный портфель вырос на 3,2% до 21 трлн 749,4 млрд руб. Активы Сбербанка составили к 31 декабря 2019 г. составили 29 трлн 958,9 млрд руб. (- 4%).
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Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Происшествия
В Екатеринбурге в женской консультации скончалась беременная девушка
Вчера, 26 февраля, в Екатеринбурге в женской консультации произошло ЧП.
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Памфилова высказалась против порога явки на голосовании по Конституции
Закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется.
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В Дании отпустили задержанных российских моряков
Полиция Дании в четверг отпустила из-под ареста пятерых российских моряков, задержанных на судне Duncan Island по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает полиция Копенгагена.
Политика
В Кремле пообещали ветеранам выплаты к 9 мая
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Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Футбол
Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии форварда команды Артёма Дзюбы перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Политика
Госсекретарь США призвал Россию прекратить «оккупацию» Крыма
США не признают суверенитет России над Крымом и требуют вернуть полуостров Украине, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Гаджеты
Фотогалерея дня: Canon EOS R5
Общество
«Каменный век». Зампред Сбербанка раскритиковал чековые книжки США
В Америке 40% расчетов по-прежнему делается чеками. Вы представляете, люди в каменном веке живут.
Гаджеты
Подсчитана стоимость всех комплектующих Xiaomi Mi 10
Несколько дней ресурс Techinsights разобрал по запчастям старшую версию смартфона Xiaomi Mi 10 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, указав стоимость его комплектующих.
Здоровье
В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии
Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Экономика
Пенсионеры начали скупать жилье в Москве
Здоровье
«Коронавирус сдержать уже невозможно: готовиться всем»
О пользе закрытия школ ученые, как, говорится, спорят — пока не достаточно данных о том, как детские организмы справляются с COVID-19, китайской статистике особого доверия нет.