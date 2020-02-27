Экономика

Вести.RuВести.RuПрибыль Сбербанка по МСФО увеличилась в 2019 году на 1,6%

Общий кредитный портфель вырос на 3,2% до 21 трлн 749,4 млрд руб. Активы Сбербанка составили к 31 декабря 2019 г. составили 29 трлн 958,9 млрд руб. (- 4%).
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Прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась в 2019 году на 1,6%

Вести.Ru02:48

Сбербанк нарастил прибыль

Коммерсантъ03:45

Сбербанк заработал за год 845 млрд рублей чистой прибыли

Ведомости02:52

Чистая прибыль Сбербанка после продажи DenizBank выросла до 845 млрд руб

РБК03:50

Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году

ТАСС02:19

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2019 году выросла на 1,6%

ПРАЙМ02:13

Сбербанк отчитался о росте прибыли в 2019 году

Rambler News Service02:13
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Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
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Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
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Вчера, 26 февраля, в Екатеринбурге в женской консультации произошло ЧП.
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В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

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Закреплять в законе о поправках к Конституции минимальный порог явки на голосовании не требуется.
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В Дании отпустили задержанных российских моряков

Полиция Дании в четверг отпустила из-под ареста пятерых российских моряков, задержанных на судне Duncan Island по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает полиция Копенгагена.
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В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
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Футбол

Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии форварда команды Артёма Дзюбы перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
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Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Ведомости вчера в 19:20
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
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Базовая версия Raspberry Pi 4 теперь имеет 2 Гбайт оперативной памяти

3DNews 05:25
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Радио Маяк вчера в 14:37
Политика

Госсекретарь США призвал Россию прекратить «оккупацию» Крыма

США не признают суверенитет России над Крымом и требуют вернуть полуостров Украине, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.
Газета.Ru 04:31
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
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Фотогалерея дня: Canon EOS R5

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«Каменный век». Зампред Сбербанка раскритиковал чековые книжки США

В Америке 40% расчетов по-прежнему делается чеками. Вы представляете, люди в каменном веке живут.
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Подсчитана стоимость всех комплектующих Xiaomi Mi 10

Несколько дней ресурс Techinsights разобрал по запчастям старшую версию смартфона Xiaomi Mi 10 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, указав стоимость его комплектующих.
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В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии

Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.
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В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
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Пенсионеры начали скупать жилье в Москве

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«Коронавирус сдержать уже невозможно: готовиться всем»

О пользе закрытия школ ученые, как, говорится, спорят — пока не достаточно данных о том, как детские организмы справляются с COVID-19, китайской статистике особого доверия нет.
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