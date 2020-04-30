Финансы
Накануне.RuЧистая прибыль Сбербанка за квартал упала почти на 50%
Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2020 года упала по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 46,8% (с 226,6 до 120,5 млрд руб.) и на 56,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
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Общество
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Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
Общество
Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая
Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:41
Политика
Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»
Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер.
46ТВ вчера в 10:00
Политика
Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом.
Российская газета 13:08
Здоровье
Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину
Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
Общество
В Праге началось сооружение памятника власовцам
Радио Маяк 11:50
Общество
ОГЭ в нынешнем году могут отменить
Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
Коммерсантъ 13:02
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Россиян осудили за подрыв автомобиля украинского разведчика
Голосеевский районный суд Киева приговорил к семи и восьми годам заключения двух граждан России, которых признали виновными в подрыве автомобиля сотрудника украинской разведки 4 апреля 2019 года.
Lenta.ru 13:05
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
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Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Культура
Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей
В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:07
Армия и оружие
Взрыв редкой российской авиабомбы показали на видео
В Сети появились фото очень редкого авиационного боеприпаса - 500-килограммовой имитационной бомбы ИАБ, - и видео его применения.
Российская газета 03:37
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Накануне норвежские истребители F-16 ВВС поднимались в воздух, чтобы сопроводить два российских бомбардировщика Ту-22МЗ во время их планового полета над Баренцевым и Норвежским морями, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 06:54
Экономика
Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Игромания.ру 07:16
Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Здоровье
Названа возможная причина повторного заболевания коронавирусом
Вечерний курьер 07:52
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Луки.ру 02:00
Спорт
Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Valhalla. Цена в России
Студия Ubisoft выложила первый трейлер следующей части популярной игры Assassin's Creed.
Вести.Ru 12:42