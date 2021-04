Рай Юн Ок победил бывшего чемпиона UFC Эдди Альвареса

В ночь на 29 апреля в Сингапуре прошёл бойцовский турнир ONE on TNT 4 промоушена ONE Championship, на котором в октагоне сошлись южнокорейский боец Рай Юн Ок и бывший обладатель чемпионского титула лёгкого дивизиона промоушена UFC Эдди Альварес.