В ночь на 29 апреля в Сингапуре прошёл бойцовский турнир ONE on TNT 4 промоушена ONE Championship, на котором в октагоне сошлись южнокорейский боец Рай Юн Ок и бывший обладатель чемпионского титула лёгкого дивизиона промоушена UFC Эдди Альварес.
Польская шашистка Наталья Садовская в знак солидарности убрала флаг своей страны со стола в финальном матче чемпионата мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной, сообщает телеканал «Россия 24».
По информации американского портала National Interest стало известно, что иностранным военным командирам были продемонстрирован российский комплекс противо-воздушной обороны большой дальности С-400 "Триумф" и зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Панцирь-С".
Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава МЧС России Евгений Зиничев в четверг посетили Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, где проходят лечение двое пожарных, пострадавших при тушении пожара в здании "Невской мануфактуры" - Борис Старковский и Антон Соколов.