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Экономика

Чистая прибыль Сбербанка за первый квартал выросла более чем в 2,5 раза

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первый квартал 2021 года выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 304,5 млрд руб.
Коммерсантъ
Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,8%, до 15,8 трлн руб.
Коммерсантъ
Общий объем кредитования вырос на 2% в годовом выражении, до 25,5 трлн руб.
Коммерсантъ
Коммерсантъ
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Чистая прибыль Сбербанка за три месяца текущего года в 2,5 раза превысила прошлогодний показатель

Фонтанка.Ру04:23

Сбербанк снизил отчисления в резервы

Коммерсантъ05:20

Сбербанк отчитался о рекордной квартальной прибыли

ПРАЙМ03:08

Прибыль Сбербанка за I квартал выросла более чем в 2,5 раза

ТАСС03:34

Чистая прибыль Сбера по МСФО в 1-м квартале выросла в 2,5 раза

Финмаркет03:23

Сбербанк увеличил квартальную чистую прибыль в 2,5 раза

РБК04:43

Прибыль группы «Сбербанк» за 1 квартал выросла в 2,5 раза

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