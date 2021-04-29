Садовская убрала флаг Польши в финале чемпионата мира по шашкам

Польская шашистка Наталья Садовская в знак солидарности убрала флаг своей страны со стола в финальном матче чемпионата мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной, сообщает телеканал «Россия 24».