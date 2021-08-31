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Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие по МСФО выросла до 26,204 миллиарда рублей

Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 года по МСФО составила 26 миллиардов рублей, что в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.
ПРАЙМ
Капитал банка за 6 месяцев вырос на 10% до 207 миллиардов рублей.
ПРАЙМ
Вклад банка Восточный, приобретенного во втором квартале 2021 года, в прибыль Группы Совкомбанка составил 1,4 миллиарда рублей.
Lenta.ru
Чистый процентный доход банка за отчетный период составил 52 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 года выросла до 26 миллиардов рублей
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Прибыль Совкомбанка по МСФО за 6 месяцев составила 26 млрд рублей - в 2,7 раза выше прошлогоднего
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Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла в 2.7 раза
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Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 года по МСФО выросла в 2,7 раза до 26 млрд руб
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