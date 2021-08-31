Ставки на усиление доллара, вероятно, будут урезаны после Джексон-Хоул График индекса доллара интервалами в 60 минут Спекулянты сделали ставку на укрепление доллара перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, но эти позиции, вероятно, изменились после саммита, сообщает ING.
Путь к возрождению В конце 2000-х годов ВМФ был не в состоянии даже выполнять функции стратегического сдерживания, лишь половину времени удерживая ПЛАРБ в море - указывается во французском издании Meta-defense.
Американский психолог Роберт Эпштейн в журнале Discover заявил о сверхъестественной способности нашего мозга принимать сигналы из параллельных миров и призвал взглянуть на работу главного органа с точки зрения «постматериалистической психологии».