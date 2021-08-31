ING ждет урезания лонгов по доллару

Ставки на усиление доллара, вероятно, будут урезаны после Джексон-Хоул График индекса доллара интервалами в 60 минут Спекулянты сделали ставку на укрепление доллара перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, но эти позиции, вероятно, изменились после саммита, сообщает ING.