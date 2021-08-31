ПРАЙМЧистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие по МСФО выросла до 26,204 миллиарда рублейЧистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2021 года по МСФО составила 26 миллиардов рублей, что в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.ПРАЙМКапитал банка за 6 месяцев вырос на 10% до 207 миллиардов рублей.ПРАЙМВклад банка Восточный, приобретенного во втором квартале 2021 года, в прибыль Группы Совкомбанка составил 1,4 миллиарда рублей.Lenta.ruЧистый процентный доход банка за отчетный период составил 52 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39%.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПласПласПравда УрФОТелеканал 360°Tomsk.RuInfopro54Подробнее о событииПрибыль Совкомбанка по МСФО за 6 месяцев составила 26 млрд рублей - в 2,7 раза выше прошлогоднегоПРАЙМвчера в 04:23Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла в 2.7 разаАК&Мвчера в 07:31Прибыль «Сафмар ФИ» в 1 полугодии снизилась в 2,3 разаFinam.Ruвчера в 05:19Чистая прибыль Совкомбанка выросла почти в 2,7 раза в первом полугодииВедомостивчера в 09:08Банк Санкт-Петербург удвоил чистую прибыль по итогам первого полугодияПлас30 августа в 10:12Основные средства банковской группы «Уралсиб» сократились на миллиардПравда УрФО30 августа в 08:28Рост страховых премий группы «ВСК» в 1-м полугодии составил 17%, выплат - на 27,5%Финмаркет30 августа в 09:05Показать ещёОценить5Поделиться