Президент США Джо Байден назвал вывод войск из Афганистана правильным шагом

Байден отметил, что каждый день пребывания армии в ближневосточной республике стоил США триста миллионов долларов и напомнил о том, что решение о выводе войск принимал предыдущий президент Дональд Трамп.