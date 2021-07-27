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Коммерсантъ

Чистая прибыль Tesla впервые превысила $1 млрд

Производитель электромобилей Tesla Inc. во втором квартале 2021 получил прибыль $1,14 млрд, или $1,02 в расчете на акцию.
Коммерсантъ
Скорректированная прибыль увеличилась до $1,45 на акцию с $0,44.
Финмаркет
Выручка увеличилась на 98%, до $11,96 млрд (против $6,04 млрд за аналогичный период прошлого года), передает CNBC.
Коммерсантъ
Во втором квартале Tesla увеличила поставки автомобилей более чем в два раза по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 201,250 тыс. автомобилей.
Финмаркет

С чего всё началось

Во время телефонного разговора с акционерами Маск признал
, что основная борьба в этом квартале заключалась в приобретении достаточного количества модулей, которые контролируют подушки и ремни безопасности в автомобилях.

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