КоммерсантъЧистая прибыль Tesla впервые превысила $1 млрдПроизводитель электромобилей Tesla Inc. во втором квартале 2021 получил прибыль $1,14 млрд, или $1,02 в расчете на акцию.КоммерсантъСкорректированная прибыль увеличилась до $1,45 на акцию с $0,44.ФинмаркетВыручка увеличилась на 98%, до $11,96 млрд (против $6,04 млрд за аналогичный период прошлого года), передает CNBC.КоммерсантъВо втором квартале Tesla увеличила поставки автомобилей более чем в два раза по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 201,250 тыс. автомобилей.ФинмаркетЧитать далееСвернутьБлокчейн24Блокчейн24РосбалтФАНForbesТехнология МашиностроенияИнфоСМИiReactorТарантас НьюсNewInformОбщественная служба новостейРусская ПланетаPnzdriveЭкономика сегодняС чего всё началосьВо время телефонного разговора с акционерами Маск признал, что основная борьба в этом квартале заключалась в приобретении достаточного количества модулей, которые контролируют подушки и ремни безопасности в автомобилях. Forbes06:30Подробнее о событииЧистая прибыль Tesla во II квартале 2021 года впервые превысила $1 млрдТАСС06:24Tesla показала рекордную прибыль: о чем говорит инвесторам отчетность компанииForbes06:30Продажи Crocs бьют рекордыPROfashion.ruвчера в 05:54Tesla показала рекордную прибыльLenta.ru02:56Квартальная прибыль Tesla превысила $1 млрдИнтерфакс02:31Чистая прибыль Tesla впервые превысила $1 млрдКоммерсантъ01:26Прибыль Tesla выросла в десять разФАН04:15Показать ещёОценить14Поделиться