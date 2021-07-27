В первом квартале 2021 года Tesla инвестировала в общей сложности 1,5 миллиарда долларов в биткоин и принимала биткоин в качестве формы оплаты за продажи некоторых своих продуктов в определенных регионах.
Ранее в СМИ распространилось новость под заголовком "Депутат Госдумы призвал начать войну с Украиной", в котором приводилась цитата Шерина: "Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий моей страны, сказал о том, что если драка неизбежна - бей первым".
Один из ютуберов решил продемонстрировать желающим, как выглядит геймплей гражданского авиасимулятора Microsoft Flight Simulator на консоли Xbox Series S. В видеоролике отчетливо видно, что консоль тянет игру в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.
Государственный и гарантированный государством долг Украины за июнь вырос в долларах на 1 миллиард - до 92,52 миллиарда долларов, но сократился в нацвалюте на 2,36 миллиарда - до 2,514 триллиона гривен, сообщило во вторник министерство финансов страны.