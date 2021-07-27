Минфин Украины: госдолг и гарантии Киева в июне выросли на миллиард долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за июнь вырос в долларах на 1 миллиард - до 92,52 миллиарда долларов, но сократился в нацвалюте на 2,36 миллиарда - до 2,514 триллиона гривен, сообщило во вторник министерство финансов страны.