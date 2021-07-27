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Экономика

Чистая прибыль Tesla впервые превысила $1 млрд

Производитель электромобилей Tesla Inc. во втором квартале 2021 получил прибыль $1,14 млрд, или $1,02 в расчете на акцию.
Коммерсантъ
Выручка повысилась на 98%, или в два раза, и достигла $11,96 млрд против $6,04 млрд годом ранее.
Финмаркет
В первом квартале 2021 года Tesla инвестировала в общей сложности 1,5 миллиарда долларов в биткоин и принимала биткоин в качестве формы оплаты за продажи некоторых своих продуктов в определенных регионах.
Finam.Ru
В июне Tesla представила свой самый быстрый электромобиль.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Во время телефонного разговора с акционерами Маск признал
, что основная борьба в этом квартале заключалась в приобретении достаточного количества модулей, которые контролируют подушки и ремни безопасности в автомобилях.

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