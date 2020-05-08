Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,8 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка. Расходы ВТБ на резервы увеличились за период в три раза – до 45 миллиардов рублей.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 14,4%

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