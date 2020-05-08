Финансы
ПРАЙМЧистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 14,4%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,8 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка. Расходы ВТБ на резервы увеличились за период в три раза – до 45 миллиардов рублей.
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Комментарии
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В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Группа Little Big аккурат в пятницу 8 мая, накануне Дня Победы выпустила новый трек.
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В Steam вышел российский сай-фай выживач – с трейлером под «Наадю» и крутым концептом
В релизном трейлере игры звучит трек Наадя – Движение, на англоязычном канале IGN ролик собрал более 440 тысяч просмотров: Игроки управляют выжившими, чей корабль потерпел крушение на планете Кеплер.
Cyber.sports.ru 05 мая в 12:51
Общество
Названа причина приостановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за ошибки в работе серверов, сообщается на сайте.
RT на русском 06:23
Гаджеты
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
Дни24 05:41
Гаджеты
Для сервиса Samsung Pay будут выпущены банковские карты
Речь идёт о сервисе Samsung Pay, который работает в России с сентября 2016 года.
3DNews 02:50
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Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Политика
Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским мемориалам
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Австрии за бережное отношение к советским воинским захоронениям.
РЕН ТВ 05:43
Общество
Идем по сценарию США: мы сравнили развитие эпидемии в России и других странах на трех графиках
Для удобства все линии прироста стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).
Новости Архангельска 29.ru 05:55
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Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон
Цензуры.Нет вчера в 03:36
Экономика
Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн руб. — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок.
РБК 05:16
Экономика
Половина российских застройщиков могут не сдать новостройки вовремя
Половина российских застройщиков из-за вызванного коронавирусом кризиса могут не сдать вовремя новостройки, сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса Института развития строительной отрасли.
Аргументы и Факты вчера в 21:28
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Киберспорт
Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Cyber.sports.ru вчера в 11:33
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Общество
В Омской области могут ввести электронные пропуска
Систему электронных пропусков в связи с коронавирусом могут ввести в регионах Сибири.
РИА ОмскИнформ 03:52
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев
Только три женщины вошли в рейтинг российских орденоносцев — это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Усманова-Винер и президент МХАТ Татьяна Доронина.
Компания 04:13
Шоу-бизнес
Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой
Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.
News.ru 01:32
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Кварацхелия помог 100 малоимущим семьям в родном городе
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия помог малоимущим семьям в период пандемии коронавируса.
Sports.ru 05:58
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Политика
В парламенте Армении произошла массовая драка
РИА Новости 03:24
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
75 лет назад Жуков принял капитуляцию Германии
Принять безоговорочную капитуляцию Германии должен был тот, кто взял столицу Третьего рейха - командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Жуков, а также заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер.
Газета.Ru 01:42
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40